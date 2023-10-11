Найбільші виплати в Європі: Ірландія може зменшити допомогу українцям — Finance.ua

Найбільші виплати в Європі: Ірландія може зменшити допомогу українцям Сьогодні 20:36 — Світ

Найбільші виплати в Європі: Ірландія може зменшити допомогу українцям

Виплати для українських біженців у Ірландії можуть зменшити. В уряді почали обговорювати скорочення соціальної підтримки, порівнявши суму допомоги в Ірландії з іншими країнами, пише businessplus.ie

В ірландському уряді почали дискутувати щодо зменшення матеріальної підтримки українців. Дійсно, Ірландія призначила досить щедрі соцвиплати для них — по 220 євро на тиждень. Тепер йдеться про можливе зменшення суми допомоги.

Ірландія дискутує про занадто великі виплати для українців

Влада Ірландії порівнює розмір своїх виплат з іншими європейськими країнами. Також зазначається, що українці отримують значно вищу соціальну допомогу, ніж біженці інших національностей у країні.

Тому прем'єр-міністр Лео Варадкар натякає на можливі зміни у соцзабезпеченні українців. У парламенті йому нагадали, що Ірландія надає лише 38,8 євро на тиждень усім біженцям, які шукають захисту в країні, крім українців. Бо вони отримують набагато більше — по 220 євро на тиждень.

Один з ірландських депутатів Марк МакШаррі наголосив, що Ірландія допомагає українцям удвічі більше, ніж деякі інші держави. Як приклад він навів суму соцвиплат у Фінляндії - 107 євро на тиждень. Депутат вважає, що такі високі соціальні виплати роблять Ірландію занадто привабливою для біженців. Тому українців на острові й стало так багато.

МакШаррі запитав у прем'єра, чи планує Ірландія скоригувати політику, щоб наблизити суми виплат до інших країн. Він розкритикував підхід уряду до розміщення біженців і назвав його дії «‎безрозсудними перед загрозою найгіршої житлової кризи останніх років».

«Ми постійно дивимося на те, що ми пропонуємо для біженців, які тікають від війни в Україні, порівняно з тим, що пропонується в інших країнах ЄС. Ми повинні розумно ставитися до цих речей і намагатися узгодити те, що робиться в Ірландії, з тим, що робиться в інших європейських країнах», — відповів прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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