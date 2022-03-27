Найбільші банки виділили Кувейту 1 млрд доларів для швидкого збільшення видобутку нафти — Finance.ua
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Найбільші банки виділили Кувейту 1 млрд доларів для швидкого збільшення видобутку нафти

Вчора 13:41Енергетика
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Японські банки Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking та MUFG Bank разом із британським HSBC та американським JPMorgan Chase виділять кредит на суму 1 млрд доларів компанії Kuwait Petroleum. Це допоможе швидко збільшити видобуток сирої нафти та заспокоїть ринки, вражені вторгненням росії в Україну.
Про це повідомляє Asia Nikkei.
Кредит надано після того, як Кувейт звернувся до Японії за підтримкою збільшення своїх потужностей з видобутку нафти.
Нагадаємо, найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення рф Україну.
Раніше Президент України Володимир Зеленський під час форуму в Катарі Doha Forum — 2022 зазначив, що світ очікує на гуманітарну кризу через війну, яку розв’язала росія. Зеленський також закликав Катар наростити виробництво нафти й газу.
За матеріалами: РБК-Україна
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