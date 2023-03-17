Найбільші банки США виділили 30 млрд доларів для порятунку First Republic Bank — Finance.ua
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Найбільші банки США виділили 30 млрд доларів для порятунку First Republic Bank

Фондовий ринок
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Найбільші банки США вклали 30 млрд доларів у депозити в First Republic Bank, щоб врятувати кредитора, який опинився в кризовому становищі, спричиненому крахом двох інших середніх американських банків за останній тиждень.
Про це повідомляє Reuters.
Акції банків у всьому світі постраждали після краху Silicon Valley Bank минулого тижня через збитки, пов’язані з накопиченими облігаціями, коли відсоткові ставки зросли минулого року. Це викликає питання, що ще може ховатися в банківській системі.
Протягом кількох днів ринкові потрясіння викликали проблеми у швейцарського кредитора Credit Suisse, змусивши його зайняти до 54 млрд доларів у центрального банку Швейцарії для підтримки ліквідності.
У четвер увага знову переключилася на Сполучені Штати, оскільки великі банки зробили зусилля з підтримки First Republic, регіонального кредитора, акції якого впали на 70% за останні дев’ять торгових сесій.
Найбільші банки США, включаючи JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs та Morgan Stanley брали участь у порятунку, йдеться у заяві банків.
Угода була укладена впливовими особами, включаючи міністра фінансів США Джанет Єллен, голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та генерального директора JPMorgan Chase Джеймі Даймона, які обговорювали пакет у вівторок.
Регулятори США заявили, що демонстрація підтримки була дуже довгоочікуваною та продемонструвала стійкість банківської системи.
Раунд фінансування в неділю, залучений через JPMorgan, дав First Republic Bank доступ до фондів у розмірі 70 млрд доларів. Але це не заспокоїло інвесторів, оскільки побоювання щодо поширення проблем посилилися після закриття Signature Bank слідом за SVB, і вкладники почали переказувати готівку більшим кредиторам.
Новини про порятунок також допомогли підняти індекси Уолл-Стріт: JP Morgan, Morgan Stanley та Bank of America зросли більш ніж на 1%, а банківський індекс S&P 500 відновився на 2,2%.
За матеріалами:
РБК
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