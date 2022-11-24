Найбільше бізнес-об’єднання України підтримало реформу містобудування — Finance.ua

Найбільше бізнес-об’єднання України підтримало реформу містобудування Сьогодні 20:30

Члени коаліції «Українська рада бізнесу», до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки підтримали законопроект № 5655 про реформу містобудування, а також закликали парламент ухвалити його у другому читанні якнайшвидше. Законопроект ініціювала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Про це повідомляється в лист-зверненні до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра.

«Проєкт закону № 5655 відповідає кращим світовим практикам, забезпечує мінімізацію корупційних ризиків шляхом створення конкурентного прозорого ринкового середовища, а також запровадження розумної регуляції та автоматизації надання послуг у відповідній сфері. Це справжня реформа системи містобудівного контролю та нагляду, яка має на меті подолання корупції, впровадження цифрових послуг і демонополізацію функцій контролю й нагляду. Переведення всіх процесів в електронну систему та запровадження автоматичного надання дозволів, сертифікатів та інших документів через цю систему — це те, чого роками чекав український бізнес», — зазначають вони у заяві.

У листі також зазначається, що реалізація цього проекту, забезпечить зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечить побудову прозорої та ефективної системи містобудівного контролю і нагляду, запровадить принцип альтернативності вибору органу з містобудівного контролю.

«Український бізнес закликає Кабінет міністрів та український парламент у цей складний воєнний час не зволікати із прийняттям важливих для країни системних рішень та позбавити бізнес зарегульованості та корупційності при контролі будівництва», — йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше Шуляк зазначала, що законопроєкт № 5655, який запустить реформу в будівельній галузі, дозволить реалізувати відбудову України після перемоги з урахуванням кращого міжнародного досвіду та без корупційних ризиків.

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