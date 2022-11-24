Найбільше бізнес-об’єднання України підтримало реформу містобудування — Finance.ua
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Найбільше бізнес-об’єднання України підтримало реформу містобудування

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Члени коаліції «Українська рада бізнесу», до складу якої входить 104 бізнес-асоціацій різних галузей економіки підтримали законопроект № 5655 про реформу містобудування, а також закликали парламент ухвалити його у другому читанні якнайшвидше. Законопроект ініціювала голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Про це повідомляється в лист-зверненні до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра.
«Проєкт закону № 5655 відповідає кращим світовим практикам, забезпечує мінімізацію корупційних ризиків шляхом створення конкурентного прозорого ринкового середовища, а також запровадження розумної регуляції та автоматизації надання послуг у відповідній сфері. Це справжня реформа системи містобудівного контролю та нагляду, яка має на меті подолання корупції, впровадження цифрових послуг і демонополізацію функцій контролю й нагляду. Переведення всіх процесів в електронну систему та запровадження автоматичного надання дозволів, сертифікатів та інших документів через цю систему — це те, чого роками чекав український бізнес», — зазначають вони у заяві.
У листі також зазначається, що реалізація цього проекту, забезпечить зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечить побудову прозорої та ефективної системи містобудівного контролю і нагляду, запровадить принцип альтернативності вибору органу з містобудівного контролю.
«Український бізнес закликає Кабінет міністрів та український парламент у цей складний воєнний час не зволікати із прийняттям важливих для країни системних рішень та позбавити бізнес зарегульованості та корупційності при контролі будівництва», — йдеться в листі.
Нагадаємо, раніше Шуляк зазначала, що законопроєкт № 5655, який запустить реформу в будівельній галузі, дозволить реалізувати відбудову України після перемоги з урахуванням кращого міжнародного досвіду та без корупційних ризиків.
За матеріалами:
РБК-Україна
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