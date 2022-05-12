Найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з рф

Вчора 14:39Фондовий ринок
122
Найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з рфНайбільша у світі мережа з торгівлі діамантами RapNet не торгуватиме коштовним камінням з рф
Найбільший світовий сервіс з торгівлі коштовним камінням RapNet перестав торгувати діамантами з рф. Заборона стосуватиметься всіх каменів, поставлених із рф після 24 лютого, а також тих, які виготовлені з російської сировини.
Про це йдеться у заяві платформи.
«RapNet, найбільша у світі мережа з торгівлі діамантами, заборонила доступ до російських діамантів у своїй мережі. Заборона поширюється на всі діаманти, поставлені з росії після 24 лютого 2022 року, і включає шліфовані діаманти виготовлені за межами росії з російських необроблених алмазів», — пояснили в компанії.
Заборона також поширюється на алмази компаній, що на 50% і більше належать компаніям, які перебувають під санкціями.
Читайте також
Таке рішення пояснили санкціями США проти російської компанії АЛРОСА — найбільшого у світі виробника алмазів.
«Санкції проти росії кардинально змінюють ланцюжок постачання алмазів. Покупці хочуть впевненості щодо джерела їхніх діамантів. Етичні міркування виходять за межі юридичних вимог, оскільки покупці відмовляються від російських діамантів, оброблених за межами росії. Фінансові санкції зупинили імпорт необроблених алмазів до центрів огранювання, і тому ймовірний дефіцит природних алмазів перед сезоном свят», — сказав голова Rapaport Group Мартін Рапапорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.