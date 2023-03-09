Наслідки війни: виробництво чорної металургії в Україні знизилось майже на 80% — Finance.ua

Наслідки війни: виробництво чорної металургії в Україні знизилось майже на 80%
За перші два місяці 2023 року в порівнянні з січнем-лютим попереднього року українські підприємства чорної металургії в середньому зменшили виробництво майже на 80%.
Про це свідчать дані ОП «Укрметалургпром».
За січень-лютий 2023 року металурги виготовили 737 тис. тонн чавуну, що на 77,6% поступається показнику аналогічного періоду минулого року. Виробництво сталі впало на 79,3% — до 708 тис. тонн в порівнянні з першими двома місяцями 2022 року.
Прокату Україна виробила на 79,9% менше, ніж за перші два місяці попереднього року, випустивши 591 тис. тонн.
За січень-лютий 2022 року в Україні виготовили 3,291 млн тонн чавуну, 3,413 млн тонн сталі, 2,934 млн тонн прокату.
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