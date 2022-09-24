Населення світу багатіло рекордними темпами, але 2022 року зростання сповільниться, — Credit Suiss — Finance.ua
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Населення світу багатіло рекордними темпами, але 2022 року зростання сповільниться, — Credit Suiss

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Сукупне світове багатство 2021 року зростало швидкими темпами і досягло 463,6 трлн доларів. Однак світова інфляція та російсько-українська війна, ймовірно, перешкоджатимуть створенню реального багатства у найближчі кілька років.
Про це повідомляє в щорічній доповіді Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse.
За даними банку, у 2021 році багатство на одного дорослого зросло на 12,7% без урахування обмінних курсів до 87 489 доларів, що є найшвидшим річним темпом, який коли-небудь зареєстрований.
Як зазначають у Credit Suisse, 2021 рік став найкращим роком для добробуту домогосподарств, чому сприяло повсюдне зростання цін на акції та сприятливе середовище, створене політикою центральних банків у 2020 році щодо зниження відсоткових ставок, але за рахунок інфляційного тиску.
Підвищення відсоткових ставок у 2022 році вже мало негативний вплив на ціни облігацій та акцій, а також, ймовірно, перешкоджатиме інвестиціям у нефінансові активи. Інфляція та вищі відсоткові ставки можуть сповільнити зростання добробуту домогосподарств у найближчому майбутньому, навіть якщо номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зростатиме відносно швидкими темпами, прогнозованими цього року, вважають у банку.
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«Ймовірно, ще зарано повною мірою оцінювати вплив інфляції, кризи в Україні, кризи ланцюжка поставок, але, ймовірно, ми побачимо деякі зміни у зростанні світового добробуту у 2022 році», — сказав голова ради директорів Credit Suisse Group Аксель Леманн.
За даними банку, всі регіони зробили свій внесок у зростання світового добробуту, але домінували Північна Америка та Китай, при цьому на Північну Америку припадало трохи більше половини зростання світового багатства, а на Китай — ще чверть. Навпаки, на Африку, Європу, Індію та Латинську Америку разом припадало лише 11,1% глобального зростання добробуту.
Цей низький показник відображає повсюдне зниження курсу долара США у цих регіонах. У відсотковому відношенні найвищі темпи зростання були зареєстровані в Північній Америці та Китаї (близько 15%), тоді як зростання 1,5% у Європі було найнижчим серед регіонів.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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