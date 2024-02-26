«Нафтогаз» розподілятиме газ у ще трьох областях — Finance.ua

«Нафтогаз» розподілятиме газ у ще трьох областях Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

«Нафтогаз» розподілятиме газ у ще трьох областях

Оператор «Газмережі» під координацією групи «Нафтогаз» з 1 березня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях — Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Газмережі» отримали ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисьменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі на Житомирщині.

Таким чином, з 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії «Газмережі» обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей.

При цьому особові рахунки клієнтів залишаються незмінними.

Проте з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

«Клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ „Чернівцігаз“, АТ „Тисьменицягаз“ і АТ „Коростишівгаз“. Для цього достатньо подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів „Газмереж“ в межах області», — пояснили в компанії.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, також українці зобов’язані платити за доставку газу. Втім, є чимало домогосподарств, які не користуються газом понад рік, але при цьому продовжують отримувати квитанції на оплату розподілу газу. У такому випадку від послуги доставлення газу завжди можна відмовитися, щоб не платити за неї. Для цього потрібно звернутися до облгазу і розірвати договір;

також варто зазначити, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості за ЖКП. Якою тепер буде відповідальність за борги за комуналку — розповіли тут.

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