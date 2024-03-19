«Нафтогаз» оскаржив в суді штраф АМКУ за зловживання монопольним становищем на 722 млн гривень — Finance.ua

«Нафтогаз» оскаржив в суді штраф АМКУ за зловживання монопольним становищем на 722 млн гривень Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» оскаржив в суді штраф АМКУ за зловживання монопольним становищем на 722 млн гривень

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оскаржила в Господарському суді міста Києва штраф Антимонопольного комітету у розмірі 721,893 млн гривень за зловживання монопольним становищем.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Згідно з матеріалами справи, позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуване рішення АМКУ від 28 грудня 2023 року прийняте за неповного з’ясування обставин, які мають значення для справи щодо монопольного (домінуючого) становища групи «Нафтогаз України» в особі ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», ДК «Газ України» на первинному оптовому ринку реалізації газу та зловживання ним таким становищем.

При цьому компанія зазначає відсутності підстав для притягнення до відповідальності ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», НАК «Нафтогаз України», ДК «Газ України» та накладення на них штрафу.

Також позивач зазначає, що недоведені обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими (щодо товарних, часових меж ринку, визначення обсягу ринку та частки «Нафтогазу» на ньому; неправильної кваліфікації комітетом реалізації функцій корпоративного управління як повноважень, без яких вчинення порушення було б неможливим), а також АМКУ неправильно застосовані норми матеріального права, що є підставами для визнання рішення недійсним в частині, що стосується позивача.

Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.

У грудні 2023 року АМКУ оштрафував підприємства групи «Нафтогаз» за зловживання монопольним становищем на 1,745 млрд гривень.

У червні 2022 року «Нафтогаз» став монополістом на ринку постачання газу населенню.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.