Нафта дешевшає четвертий день поспіль: що вплинуло на світові ціни — Finance.ua

Нафта дешевшає четвертий день поспіль: що вплинуло на світові ціни
Ціни на нафту у четвер, 13 жовтня, знижуються четвертий день поспіль. Нафта дешевшає на тлі послаблення перспектив світового попиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1% — до 92,38 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,2% до 87,06 доларіаза барель.
І ОПЕК, і міністерство енергетики США скоротили свої прогнози попиту, тоді як спалах захворюваності COVID-19 у Китаї викликав нові побоювання з приводу попиту у найбільшій у світі країні — імпортері сирої нафти.
«Цього тижня ризики зростання знову опинилися в центрі уваги цін на нафту, оскільки початковий ентузіазм щодо скорочення видобутку ОПЕК+ виявився недовговічним, а зростання, схоже, згасає», — сказав Джун Ронг Йїп, ринковий стратег IG.
За його словами, хоча скорочення видобутку ОПЕК+ може забезпечити певний мінімум для нафтових цін, потенціал зростання може здатися обмеженим.
Минулого тижня група виробників, що складається з Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) та союзників, включаючи Росію (ОПЕК+), підвищила ціни, погодившись скоротити постачання на 2 млн барелів на добу.
Але ОПЕК у середу знизила свій прогноз зростання попиту цього року на 460 тисяч до 2,64 млн барелів на добу, пославшись на поновлення заходів щодо стримування поширення COVID-19 у Китаї та високу інфляцію.
«Побоювання зростання попиту та посилення проблем із поставками, ймовірно, підтримуватимуть волатильність цін на сировинні товари», — кажуть аналітики ANZ Research.
Міністерство енергетики США знизило свої очікування як щодо виробництва, так і попиту в США та в усьому світі. Зараз очікується зростання споживання в США лише на 0,9% у 2023 році порівняно з попереднім прогнозом зростання на 1,7%.
Департамент прогнозує зростання споживання у всьому світі лише на 1,5% порівняно з попереднім прогнозом зростання на 2%.
Енергетичний ринок також зазнає тиску з боку долара США, який загалом зміцнився, у тому числі щодо низькоприбуткових валют, таких як єна.
Зобов’язання Федеральної резервної системи продовжувати підвищувати процентні ставки для стримування високої інфляції підвищило прибутковість, зробивши американську валюту привабливішою іноземних інвесторів.
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