Націоналізація «дочки» Газпрому коштуватиме Британії $5,3 млрд — Bloomberg — Finance.ua

Націоналізація «дочки» Газпрому коштуватиме Британії $5,3 млрд — Bloomberg

Вчора 14:25 — Фондовий ринок

Націоналізація «дочки» Газпрому коштуватиме Британії $5,3 млрд — Bloomberg

Тимчасова націоналізація Британією «дочки» Газпрому, компанії Gazprom Marketing & Trading Retail ( відома як Gazprom Energy) обійдеться уряду $5,3 млрд.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з питанням.

У разі націоналізації компанії уряду доведеться також закуповувати газ та електроенергію за поточними високими цінами, оскільки хеджування підрозділу належить його материнській компанії і не буде передано.

Британський уряд готується втрутитися, оскільки і Gazprom Energy, і його материнська компанія зазнають тиску з боку клієнтів, які відмовляються від російського бізнесу через війну в Україні.

Як зазначає агентство, Gazprom Energy постачає на ринок країни приблизно п’яту частину газу, забезпечуючи їм дві третини великих споживачів. Це вдвічі більше, ніж націоналізована 2021 року компанія Bulb Energy. За даними британського Мінфіну, ця компанія може обійтися британцям майже вдвічі дешевше від «дочки» Газпрому (приблизно 2,2 млрд фунтів стерлінгів).

У свою чергу у Gazprom Energy заявили, що їм нічого не відомо про якесь рішення передати її під контроль держави. У компанії додали, що можуть " забезпечити весь газ та електроенергію, необхідні для задоволення потреб своїх клієнтів на узгоджених договірних умовах" через свою материнську компанію.

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