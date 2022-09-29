Національний бренд України впав у ціні на $22 млрд через війну — Finance.ua
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Національний бренд України впав у ціні на $22 млрд через війну

Казна та Політика
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Національний бренд України впав у ціні на $22 млрд через війну
Національний бренд України впав у ціні на $22 млрд через війну
Вартість національного бренду України через вторгнення росії впала на $22 млрд: зі $107 млрд до $85 млрд 2022 року.
Про це свідчить рейтинг консалтингової компанії Brand Finance.
При цьому глобальне сприйняття України зросло на 15%.
«Країна успішно відстояла свою незалежність і заручилася підтримкою союзників на міжнародному рівні, що призвело до значного збільшення сили бренду», — йдеться у звіті.
Аналітики вказують, що показник сили українського бренду зріс більш ніж на 5 пунктів у річному вимырі з 52,8 до 57,9 зі 100. Це сталося в основному завдяки зростанню сприйняття бренду, оскільки, за даними дослідження, з березня спостерігається зростання впізнаваності, репутації та впливу України.
Водночас вартість бренду росії з початку війни знизилася майже на $150 млрд. Таким чином, аналітики зафіксували найбільше падіння серед усіх світових національних брендів: з $786 млрд минулого року до $642 млрд 2022-го.
Лідером рейтингу національних брендів залишається США з вартістю $26,5 трлн. Потім йде Китай із $21,5 трлн. Німеччина посідає третє місце із $4,5 трлн.
Національний бренд України впав у ціні на $22 млрд через війну
Дивлячись на зростання вартості національних брендів з 2021 року, Сербія ($59 млрд) та Грузія ($18 млрд) є найбыльш швидкозростаючими у рейтингу, кожна з яких демонструє зростання на 24%, оскільки вони залучають російські бренди та підприємства, витіснені міжнародними санкціями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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