Нацбанк за останній тиждень продав із резервів рекордний обсяг валюти — Finance.ua

Нацбанк за останній тиждень продав із резервів рекордний обсяг валюти

Вчора 11:37 — Казна та Політика

Національний банк України протягом тижня з 23 по 27 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 1431,61 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Від’ємне сальдо інтервенцій склало 1424,11 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ

Тижневий продаж став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази короноварисної паніки НБУ продав на міжбанку 1088,00 млн доларів (16-20 березня).

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 819,20 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 8 566,07 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Від’ємне сальдо інтервенцій склало 6 746,87 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Нагадаємо, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій із купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками лише в доларах США.

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