Нацбанк випустив нову пам’ятну монету (фото, відео) — Finance.ua
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Нацбанк випустив нову пам’ятну монету (фото, відео)

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У День української писемності та мови Національний банк України ввів у обіг срібну пам’ятну монету «Українська мова».
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Ми — українці, наша мова — українська! Мова — це частина нашого генетичного коду. Нація живе, доки вона об'єднана мовою. Срібна пам’ятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови», — заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Про дизайн пам’ятної монети

Пам’ятна монета «Українська мова» виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж — до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію «Духовні скарби України».
Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
На її аверсі розміщено стилізовану літеру «Їˮ із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови, в центрі літери — малий Державний Герб України; на дзеркальному тлі монети розміщено текстуру з контурів літер української абетки, що асоціативно нагадує гніздо (як символ дому та оберіг родини).
Фото: НБУ
Фото: НБУ
На реверсі монети — стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею. Серед фактурних літер композиції вирізняються також літери У, К, Р, А, Ї, Н, И, що в поєднанні зі словами НАША МОВА утворюють вислів «наша мова України».
Фото: НБУ
Фото: НБУ

Про реалізацію пам’ятної монети

Придбати срібну пам’ятну монету «Українська мова» можна вже з 27 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (Укргазбанк", Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2 500 тисяч монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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