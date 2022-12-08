НАБУ затримало втікачку у справі розкрадання коштів ПАЕС: переховувалась 4 роки — Finance.ua

НАБУ затримало втікачку у справі розкрадання коштів ПАЕС: переховувалась 4 роки Сьогодні 16:41 — Кримінал

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали звинувачену в розкраданні коштів на Південноукраїнській АЕС, яка переховувалась від слідства 4 роки.

Особа, обвинувачена у рамках розслідуваної НАБУ і САП справи щодо заволодіння коштами ПАЕС переховувалась від слідства з 2018 року та перебувала у міжнародному розшуку. Зрештою в четвер, 8 грудня, вона добровільно прибула до детективів НАБУ.

За даними слідства, фігурантка разом з іншими учасниками схеми прчетна до заволодіння 27,9 мільйона гривень Південноукраїнської АЕС.

Схему вдалось здійснити внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами.

Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 з них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно 5 осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.

Економічна Правда За матеріалами:

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