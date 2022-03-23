На Закарпатті націоналізують 30 російських цистерн із газом — Finance.ua

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію російських 29 вагонів-цистерн із транспортування паливно-мастильних матеріалів на 35 мільйонів гривень, що належать одному з підприємств рф.
Про це повідомляє пресслужба бюро.
«За підсумками перевірок підприємств, які займаються транспортуванням паливно-мастильних матеріалів у місті Мукачеве Закарпатської області, співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств російської федерації», — йдеться в повідомленні.
Йдеться про 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу загальною вартістю 1,16 млн доларів.
Ще два вагони, якими за адресою одного з підприємств також доставлялися ПММ із рф, виявили в Івано-Франківську.
«Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання примусового вилучення», — зазначило Бюро.