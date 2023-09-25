На західному кордоні чекають понад 100 автівок, десятки автобусів і 696 вантажівок: де найменші черги — Finance.ua

На західному кордоні чекають понад 100 автівок, десятки автобусів і 696 вантажівок: де найменші черги
Станом на ранок понеділка, 25 вересня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги із автівок, автобусів, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Устилуг» на виїзд очікують 30 легкових автомобілів та 4 автобуси (електронна черга). У «Краковці» в чергах скупчилися 30 автівок та 3 автобуси (електронна черга), у «Шегинях» — 4 автобуси (електронна черга). Тоді як в «Нижанковичах» — 696 вантажівок, зареєстованих в е-черзі, а в «Ягодині» — 5 автобусів в е-черзі.
На кордоні зі Словаччиною в «Малих Селменцях» та «Малому Березному» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» стоять 10 авто та 6 автобусів (електронна черга).
На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у чотирьох пунктах пропуску. У «Тисі» на виїзд чекають 3 автобуси (електронна черга), у «Лужанці» — 10 легковиків. Крім того, перед ПП «Вилок» та «Косино» зафіксовано по 15 машин.
На кордоні з Румунією черги спостерігаються лише у пункті пропуску «Порубне». Там стоять 10 автобусів (електронна черга).
Водночас у пунктах пропуску на молдовському напряму черг немає узагалі.
- Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що половина від загального пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.
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