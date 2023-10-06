На яхт-шоу в Монако показали найшвидшу в світі приватну субмарину — Finance.ua

На яхт-шоу в Монако показали найшвидшу в світі приватну субмарину Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

На яхт-шоу в Монако показали найшвидшу в світі приватну субмарину

Нідерландська компанія U-Boat Works представила на яхт-шоу в Монако найшвидшу у світі приватну субмарину Super Sub.

Про це повідомляє New Atlas

Зазначається, що корпус 6,5-метрового підводного човна був розроблений для ефективності гідродинаміки.

Super Sub може занурюватися у воду на глибину до 300 м.

Витривалість від бортової батареї з ємністю 62 кВт за годину становить приблизно вісім годин, але кисень, очищення CO2, внутрішнє освітлення та комунікація з поверхнею зберігатимуться щонайменше 96 годин.

Швидкість субмарини становить 18,5 км за годину.

«Швидкість Super Sub в 10 вузлів (18,5 км. — Ред.) на 3−4 вузли вище, ніж максимальна крейсерська швидкість звичайної афаліни, і на 7 вузлів швидше, ніж у середнього підводного човна. Його власники можуть „повзти“ за групою морських черепах, плавати поруч із зграєю акул, пірнати та повертатися разом із зграєю дельфінів або швидко плисти підводними течіями разом з морськими щуками», — заявив Рой Хейдра, менеджер з маркетингу U-Boat Worx.

Наразі збудовано лише один Super Sub, який має бути доставлений наприкінці року. Компанія заявляє, що наступного року буде будувати ще більше таких субмарин.

Початкова ціна Super Sub становить 5,2 мільйона євро (5,44 мільйона доларів США).

Укрінформ За матеріалами:

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