На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС — Finance.ua

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС

Вчора 14:33 — Казна та Політика

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, найімовірніше, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів. Дискусії з боку ваших міжнародних партнерів тільки розпочалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними у співпраці з Україною. Звісно, має бути сильна участь з боку України. Ніхто не хоче й не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші», — сказав Маасікас на брифінгу в Медіацентрі «Україна — Укрінформ» у середу.

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Він наголосив, що тривають більш технічні та фінансові дискусії з цього приводу.

Він додав, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.

«Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, — це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це дало б набагато більше причетності й допомогло б донорам зрозуміти, відчути це безпосередньо», — зазначив Маасікас.

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