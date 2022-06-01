На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС — Finance.ua
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На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС

Вчора 14:33Казна та Політика
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На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро або доларів, повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
«Я знаю, що український уряд старанно працює над планом відновлення, з національною радою з відновлення. Потреби, найімовірніше, обчислюватимуться сотнями мільярдів євро або доларів. Дискусії з боку ваших міжнародних партнерів тільки розпочалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними у співпраці з Україною. Звісно, має бути сильна участь з боку України. Ніхто не хоче й не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші», — сказав Маасікас на брифінгу в Медіацентрі «Україна — Укрінформ» у середу.
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Він наголосив, що тривають більш технічні та фінансові дискусії з цього приводу.
Він додав, що форми такого побратимського партнерства ще мають бути вироблені.
«Ще одна політична ідея, яку тепло вітають, — це ідея президента Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста. Це дало б набагато більше причетності й допомогло б донорам зрозуміти, відчути це безпосередньо», — зазначив Маасікас.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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