На території росії заарештували активи Volkswagen — Finance.ua
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На території росії заарештували активи Volkswagen

Світ
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На території росії заарештували активи Volkswagen
На території росії заарештували активи Volkswagen
Російський суд у понеділок заморозив усі активи Volkswagen на території росії. Рішення ухвалено за позовом місцевого виробника під назвою ГАЗ.
Про це повідомляє Reuters.
Volkswagen був одним із низки іноземних автовиробників, які призупинили свою діяльність на території росії після того, як західні країни ввели безпрецедентні санкції проти москви після вторгнення в Україну.
Російський автовиробник ГАЗ, який за контрактом робив автомобілі Volkswagen на своєму заводі в Нижньому Новгороді, подав до суду на німецького автовиробника за порушення контракту після того, як Volkswagen розірвав угоду в серпні.
ГАЗ оцінив свої збитки від розірваного контракту майже 16 млрд рублів (207,79 млн доларів).
Volkswagen намагається продати свій флагманський російський завод у Калузі, на південь від москви. Завод потужністю 225 тисяч автомобілів на рік було закрито з березня 2022 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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