На Сумщині екстрені аварійні відключення світла — Finance.ua
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На Сумщині екстрені аварійні відключення світла

Енергетика
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По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.
Про це повідомили в «Сумиобленерго».
«Для запобігання порушення у роботі об’єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК „Укренерго“ застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо: ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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