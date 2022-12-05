На Сумщині екстрені аварійні відключення світла — Finance.ua

На Сумщині екстрені аварійні відключення світла Сьогодні 15:05 — Енергетика

По всій території Сумської області застосовано екстрене аварійне відключення елеткроенергії.

Про це повідомили в «Сумиобленерго».

«Для запобігання порушення у роботі об’єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК „Укренерго“ застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: ЗМІ та телеграм-канали пишуть про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі російських ракет в обід 5 грудня.

Економічна Правда За матеріалами:

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