На півдні Швеції взимку можуть ввести віялове відключення світла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На півдні Швеції взимку можуть ввести віялове відключення світла

Енергетика
245
У зв’язку з продовженням ремонту атомної електростанції Ringhals 4 на півдні Швеції, в регіоні взимку зростуть ціни на електрику і можуть ввести віялові відключення світла.
Про це повідомляє Reuters.
Шведська енергокомпанія Vattenfall заявила, що відклала перезапуск ядерного реактора Ringhals 4 на два місяці, до 31 Січня.
«Це погіршує і без того складну ситуацію з електроенергією на півдні Швеції», — заявив аналітик ринку електроенергії Тор Рейєр Ліллехольт.
Vattenfall вже продовжила поточне технічне обслуговування на АЕС Ringhals 4, встановлена потужність якої становить 1130 МВт, на три місяці наприкінці серпня, пославшись на пошкодження ключового компонента під час випробувань.
Понтус де Маре, керівник відділу експлуатації енергосистем національного мережевого оператора Svenska Kraftnat, зазначив, що з поточним продовженням ремонту АЕС ризик нестачі електроенергії і ймовірність віялових відключень електроенергії на півдні Швеції збільшаться. Він також підкреслив, що відключення Ringhals 4 також може чинити тиск на ціни в сусідніх країнах.
«Якщо у нас буде холодна зима, це може призвести до екстремальних наслідків на ринку, оскільки замінити ці потужності буде вкрай складно», — сказав де Маре.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.