На Київщині засіяли 95,9% запланованих територій — Finance.ua
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На Київщині засіяли 95,9% запланованих територій

Вчора 06:22Аграрний ринок
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На Київщині засіяли 95,9% запланованих територійНа Київщині засіяли 95,9% запланованих територій
Попри війну, яку розпочала росія, у Київській області засіяно 95,9% запланованих територій.
Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.
«Незважаючи на російську агресію, в області засіяно 95,9% від усіх прогнозованих посівних площ», — написав Кулеба.
За його словами, на 620,21 тисячі гектарів землі засіяно:
  • ячменю ярого — 41,25 тис. га (99,4% від запланованого);
  • ярого ріпаку — 6,24 тис. га (90,4% від запланованого);
  • вівса — 2,71 тис. га (97,5% від запланованого);
  • гороху — 3,55 тис. Га (93,9% від запланованого);
  • кукурудзи — 249,72 тис. га (95,3% від запланованого);
  • соняшника — 169,48 тис. Га (96,2% від запланованого).
«Попри ряд викликів, таких як нестача пального, мінеральних добрив, і значну кількість території, що була замінована, аграрії розуміють важливість своєї роботи і продовжують працювати заради перемоги», — зазначив Кулеба.
Він зауважив, що при цьому через заміновані росіянами поля проведення сільгоспробіт значно ускладнене, тому важливим є забезпечити безпечні умови роботи фермерів, особливо на деокупованих територіях Київщини.
20 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що українським аграріям вдалося засіяти понад 10 млн гектарів ярими культурами.
У цьому році Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Як заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а через проблеми з логістикою, паливом та технікою фермери переходять на посівну дешевших культур.
За матеріалами: УНН
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