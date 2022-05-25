На Київщині засіяли 95,9% запланованих територій — Finance.ua

На Київщині засіяли 95,9% запланованих територій

Вчора 06:22 — Аграрний ринок

На Київщині засіяли 95,9% запланованих територій

Попри війну, яку розпочала росія, у Київській області засіяно 95,9% запланованих територій.

Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.

«Незважаючи на російську агресію, в області засіяно 95,9% від усіх прогнозованих посівних площ», — написав Кулеба.

За його словами, на 620,21 тисячі гектарів землі засіяно:

ячменю ярого — 41,25 тис. га (99,4% від запланованого);

ярого ріпаку — 6,24 тис. га (90,4% від запланованого);

вівса — 2,71 тис. га (97,5% від запланованого);

гороху — 3,55 тис. Га (93,9% від запланованого);

кукурудзи — 249,72 тис. га (95,3% від запланованого);

соняшника — 169,48 тис. Га (96,2% від запланованого).

«Попри ряд викликів, таких як нестача пального, мінеральних добрив, і значну кількість території, що була замінована, аграрії розуміють важливість своєї роботи і продовжують працювати заради перемоги», — зазначив Кулеба.

Він зауважив, що при цьому через заміновані росіянами поля проведення сільгоспробіт значно ускладнене, тому важливим є забезпечити безпечні умови роботи фермерів, особливо на деокупованих територіях Київщини.

20 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що українським аграріям вдалося засіяти понад 10 млн гектарів ярими культурами.

У цьому році Україна засіяла на 25-30% менше культур, ніж торік. Як заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, зменшено об’єми посівної ярої кукурудзи, а через проблеми з логістикою, паливом та технікою фермери переходять на посівну дешевших культур.

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