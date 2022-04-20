На курс долара найближчим часом впливатимуть кілька факторів — прогноз

Вчора 10:05 — Валюта

Курс долара в Україні найближчим часом, ймовірно, суттєво не коливатиметься, прогнозують в Офісі президента.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави держави Олег Устенко.

За його словами, на курс впливатимуть кілька факторів, один із них — попит на валюту. Нині він невеликий.

«Постачання валюти в нашу країну впало, але вона походить від наших експортерів. Якщо йдеться про додаткові кошти, які Україна зможе отримувати від країн „Великої сімки“, від МВФ та міжнародних партнерів, то це означатиме, що валюта заходить у країну і золотовалютні резерви поповнюватимуться. І я не бачу жодних ризиків, щоб ми говорили про значні курсові коливання. Вони можуть бути, але в межах кількох відсотків», — прогнозує Устенко.

В Україні до кінця повномасштабної війни рф заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення військового стану будуть такі валютні показники.

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