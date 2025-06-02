На Донеччині викрили військових на розкраданні пального — Finance.ua

На Донеччині викрили військових на розкраданні пального Сьогодні 02:18 — Кримінал

На Донеччині викрили військових на розкраданні пального, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило на Донеччині військовослужбовців, які продавали дизельне пальне, призначене для війська.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

До протиправної діяльності причетні командир відділення взводу та водій-заправник, які діяли за попередньою змовою.

За даними слідства, командир відділення систематично подавав до штабу завищені показники використання паливно-мастильних матеріалів, нібито витрачених під час службових виїздів. Насправді зазначені у документах рейси не здійснювались.

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Таким чином службовці створювали фіктивні «надлишки» пального, яке згодом реалізовували цивільним особам. Отримані гроші ділили між собою.

Бюро задокументувало факт продажу 1,2 тисячі літрів дизельного пального, що спричинило збитки державі на суму майже 70 тисяч гривень.

Обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України — привласнення військовослужбовцем іншого військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

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