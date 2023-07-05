На чому можна заробляти більше та досягти максимальної фінансової незалежності? (опитування) — Finance.ua

На чому можна заробляти більше та досягти максимальної фінансової незалежності? (опитування) Сьогодні 15:23 — Особисті фінанси

Перевести в готівку гроші з карти тепер можна в будь-якій торговій мережі, — Третьякова

У сучасному світі стабільність та фінансова незалежність є одними з найбажаніших цілей. Як ніколи це особливо важливо для українців. Ми щодня розкриваємо свій інтелектуальний та робочий потенціал, віддаємо свої сили. Та, на жаль, не завжди це сприяє нашому індивідуальному матеріальному збагаченню.

Разом з тим кожен з нас шукає шляхи, якими можна досягти оптимальних прибутків у ці непрості часи. Мета — збільшити доходи та створити власноруч для себе фінансову незалежність спонукають розглядати різні напрямки та інструменти. Таких варіантів вдосталь. Це й нерухомість, і крипта , ОВДП та акції, земля та валюта тощо.

Однак, які з цих шляхів ви бачите оптимальними для вашої власної фінансової незалежності? У які вірите найбільше?

Пройдіть опитування та поділіться своїми думками, досвідом. Це лише пару хвилин часу. Разом з тим це опитування допоможе нам створити оптимальні матеріали саме для вас. І в результаті допоможе кожному ж читачів Finance.ua стати ще на крок ближчими до фінансової незалежності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.