​На 4,6 млрд грн арештували активи компанії, що належала росіянину — Finance.ua

​На 4,6 млрд грн арештували активи компанії, що належала росіянину Вчора 16:32 — Казна та Політика

Прокуратура передала в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ще активів на 4,6 млрд грн.

Це частина статутного капіталу компанії, яка належить громадянину росії.

Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів. Наразі триває досудове розслідування щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ було заарештовано активи чотирьох російських компаній на 72 млн гривень.

До слова, Агентство України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами вперше ініціювало купівлю військових облігацій за арештовані кошти. Так, Нацагентство також звернулося до Кабінету Міністрів для узгодження купівлі облігацій внутрішньої державної (ОВДП) позики на суму 150 млн грн. Ці гроші передадуть на потреби ЗСУ.

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