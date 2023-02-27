МВФ спільно з BIS підготують рекомендації щодо регулювання криптовалют для країн G20 — Finance.ua

МВФ спільно з BIS підготують рекомендації щодо регулювання криптовалют для країн G20 Сьогодні 22:36 — Криптовалюта

МВФ спільно з BIS підготують рекомендації щодо регулювання криптовалют для країн G20

Рада з питань фінансової стабільності (FSB), Міжнародний валютний фонд (IMF) та Банк міжнародних розрахунків (BIS) готують документи з рекомендаціями щодо організації міжнародного регулювання ринку цифрових активів, призначені для країн Великої двадцятки (G20).

У документації Великої двадцятки йдеться про те, що перші документи будуть готові до липня 2023 року.

До цього часу FSB підготує гайди з регулювання та нагляду за стейблкойнами та іншими цифровими активами.

Наступний пакет рекомендацій, в якому, зокрема, розглянуть вплив CBDC на економіку, G20 чекає вересня.

Раніше аналітики BIS пропонують три варіанти регулювання криптоекосистем:

«Заборона» — заборонити конкретну криптовалютну діяльність. Цей варіант експерти називають «крайнім заходом»: він передбачає або повну заборону діяльності з використанням криптовалют, або цілеспрямоване обмеження. Позитивним ефектом такого підходу стане те, що дозволяє усунути будь-яку потенційну шкоду для інвесторів. З іншого боку, держава, яка застосовує таке регулювання, втрачає всі потенційні вигоди від будь-яких нововведень, які привносить криптовалюта. Введення заборони також ускладнюється труднощами контролювати його дотримання: враховуючи транскордонний характер криптосистем, він практично не впливатиме на децентралізованих гравців. Централізовані можуть почати діяти через ті юрисдикції, де такої заборони немає;

«Стримування» — ізолювати криптографію від традиційних фінансів та реальної економіки. Такий варіант дозволяє стримувати розвиток криптофінансів, щоб вони залишалися радше нішевим видом діяльності, наприклад, обмежуючи фінансові потоки та зв’язки з сегментом традиційних фінансів. Такий підхід знову ж таки дозволяє уникнути потенційних збитків. Однак навіть якщо банки, відповідно до підходу, який застосовує Базельський комітет з банківського нагляду, вирішать не «перетворюватися на канал криптовалютної діяльності», фінансові організації з менш обмеженими інвестиційними мандатами все ж таки можуть «спокуситися» обіцяною високою прибутковістю;

«Регулювання» — регулювати сектор, як це робиться в традиційних фінансах. Влада могла б почати з «функціонального» боку питання та визначити ключові економічні функції, що виконуються криптоактивами, а потім оцінити, як регулювання може вплинути на них. Як перевагу такий варіант дає послідовність у регулюванні фінансової діяльності та можливість просувати політичні цілі, які лежать в основі вже наявної нормативної бази. Складність виникає у порівнянні з традиційними фінансами: наприклад, чи можуть стейблкойни ліцензуватися і регулюватися банками, платіжними системами чи небанківськими організаціями.

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