МВФ оцінив вплив російського вторгнення в Україну на найбідніші країни світу — Finance.ua

МВФ оцінив вплив російського вторгнення в Україну на найбідніші країни світу Сьогодні 10:38

Країнам із низьким рівнем доходу потрібно близько 500 млрд доларів зовнішнього фінансування в період 2022-2026 років. За оцінками Міжнародного валютного фонду, це на 57 млрд доларів більше, ніж рік тому, переважно через наслідки війни росії проти України.

Про це повідомляється в доповіді МВФ

У документі МВФ йдеться, що війна росії проти України, яка посилила інфляцію і значно підвищила світові ціни на продовольство, енергоносії та добрива, уповільнить відновлення країн з низьким рівнем доходів після пандемії COVID-19 і ще більше затримає зростання доходів на душу населення порівняно з більш розвиненими економіками.

МВФ заявив, що фінансове становище країн з низькими доходами «все більше зазнає стресу, оскільки уряди збільшили витрати, щоб впоратися з наслідками пандемії та війни в Україні, а також захистити вразливі верстви населення від високих цін на продукти харчування та паливо, а боргова вразливість посилилася».

У ньому йдеться, що зростання у 2022 році в цих країнах сповільнилося, а інфляція, що швидко прискорюється, призвела до збільшення бюджетного дефіциту.

Як зазначає агентство Reuters , в останні роки Китай став найбільшим двостороннім кредитором у світі, викликаючи зростаючу критику з боку західних країн за його небажання списати борги країн, що розвиваються.

Останні прогнози МВФ з’явилися наступного дня після того, як Світовий банк опублікував новий звіт про зростаючий борговий тягар найбідніших країн світу, прогнозуючи, що тепер вони витрачатимуть понад десяту частину свого доходу від експорту (62 млрд доларів) на обслуговування зовнішнього двостороннього боргу — найбільший найвищий показник з 2000 року.

МВФ заявив, що потреби країн з низьким доходом у зовнішньому фінансуванні на 2022-2026 роки, спрямовані на усунення наслідків пандемії COVID-19, прискорення зростання доходів і відновлення зовнішніх резервів, що зупинилося, становитимуть близько 440 мільярдів доларів, що приблизно відповідає оцінці рік тому на період 2021-2025 рр.

Але додаткові потреби у фінансуванні на 2022-2023 роки, спричинені війною росії проти України, доведуть цю суму щонайменше до 497 млрд доларів, заявив МВФ.

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