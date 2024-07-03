Можна заощадити фактично на всьому: яке місто ЄС найдешевше для туристів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Можна заощадити фактично на всьому: яке місто ЄС найдешевше для туристів

Світ
24
Можна заощадити фактично на всьому: яке місто ЄС найдешевше для туристів
Можна заощадити фактично на всьому: яке місто ЄС найдешевше для туристів
Бухарест — ідеальне місто для туризму. «Східний Париж» називають найдешевшим серед столиць ЄС. Там можна заощадити фактично на всьому: від продуктів до проїзду громадським транспортом.
Туристи часто недооцінюють Бухарест. Однак це красиве та величне місто вміє приємно дивувати. Мандрівники найчастіше звертають увагу на величну архітектуру у паризькому стилі та відзначають неповторний колорит міста, наголошує Закордон 24.

Чому варто побувати в Бухаресті

Вихідні у Бухаресті можна провести доволі бюджетно. Наголошують, що там — найнижчі ціни серед європейських країн. Зокрема, туристи можуть заощадити на:
  • оренді помешкання (квартири туристам здають дуже охоче, окрім того, країна має чимало затишних та сучасних готелів);
  • купівлі продуктів та на відвідинах кафе й ресторанів (чеки там — одні з найнижчих у Європі)
  • громадському транспорті;
  • відвідинах відомих туристичних локацій (квитки для відвідин більшості з них — дуже дешеві).
Варто зауважити, що Бухарест має дуже багато цікавого. Зокрема, варто побачити Палац Парламенту — одна з найбільших у світі цивільних адміністративних будівель. Також туристам рекомендують відвідувати Музей румунського села та Національний музей мистецтв Румунії. Тим часом книголюбів чекає особливий сюрприз — саме у Бухаресті розташована одна з найкрасивіших світових книгарень — Cărturești Carusel.
Окрім того, потрібно виділити для себе час, аби прогулятися вулицями Старого міста та відвідати ресторан Beraria Gambrinus. Йому вже понад 120 років, тому атмосфера та страви за старовинними рецептами — просто скарб.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.