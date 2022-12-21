Морський експорт нафти з росії впав на 54% після введення обмежень країнами G-7 — Bloomberg — Finance.ua

Морський експорт нафти з росії впав на 54% після введення обмежень країнами G-7 — Bloomberg Сьогодні 19:14 — Енергетика

Морський експорт нафти з росії впав на 54% після введення обмежень країнами G-7 — Bloomberg

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій, запроваджених країнами G7 щодо імпорту російської сирої нафти, загальні обсяги, що постачаються з рф, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

Про це повідомила агентство Bloomberg.

Частково на зменшення обсягів поставок російської нафти вплинули роботи в порту на Балтійському морі. Крім того, з’ясувалося, що не всі судновласники воліють перевозити нафту з експортного підприємства в Азії.

5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Обмеження щодо ціни, означає, що європейські компанії не зможуть надавати свої послуги навіть для транзиту російська нафти, якщо вартість енергоносія перевищує $60 за барель.

Як наслідок, наприклад, в Тихому океані поставки сирої нафти ESPO з порту Козьміно суттєво впали — лише два танкери завантажувалися протягом тижня (до 16 грудня). До запровадження обмежень нормою було мінімум вісім танкерів.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

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