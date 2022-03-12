MoneyGram не працюватиме в росії — Finance.ua

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MoneyGram не працюватиме в росії

Вчора 14:21Фондовий ринок
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Платіжна система MoneyGram призупиняє надання послуг у росії.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ми повідомляємо наших клієнтів та агентів про рішення призупинити надання послуг у росії», — йдеться у повідомленні.
MoneyGram також збільшила підтримку Save the Children та затвердила екстрений грант для Українського фонду допомоги.
«Послуги MoneyGram, як і раніше, доступні в Україні, зокрема отримання фізособами коштів особисто або в цифровому вигляді безпосередньо на банківський рахунок», — зазначила компанія.
Вона додала, що кожен день кількість транзакцій спрямованих в Україну та сусідні країни зростає, оскільки клієнти переказують гроші своїм сім’ям.
MoneyGram — американська фінансова компанія, яка займається операціями на міжнародних фінансових ринках. Компанія надає обслуговування міжнародних грошових переказів.
За матеріалами: Економічна Правда
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