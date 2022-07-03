Монетний двір Ватикану випустив пам'ятну срібну медаль, присвячену Україні — Finance.ua

Монетний двір Ватикану випустив пам'ятну срібну медаль, присвячену Україні Вчора 18:02 — Світ

Фото: Vatican News

Монетний двір Ватикану випустив пам’ятну медаль, присвячену нашій державі. Її основна тема — це мир в Україні, повідомляє Vatican News

Медаль срібна, й всі кошти від її продажу підуть на допомогу нашій державі. Це вперше в історії монетний двір Ватикану випустив медаль для благодійних цілей.

Монетний дім Ватикану випустив срібну медаль наприкінці травня та продає її благодійно. Кожна медаль коштує 50 євро, гроші скерують на ініціативи Папи Франциска для допомоги українцям, що постраждали від війни.

Дві сторони медалі — плід праці художниць Орієтти Россі та Даніели Лонґо. На реверсі (зворотному боці монети. — Ред.) зображені три жіночі постаті, що втікають із міста, знищеного бомбардуваннями, над якими латиницею та кирилицею написано «PAX — MИP», — сказано у повідомленні.

На аверсі, тобто лицевій стороні медалі, є:

голуб миру;

герб Папи Франциска;

частина молитви, яку Папа проказав наприкінці загальної аудієнції 16 березня 2022 року: «Господи Ісусе, що народився під бомбардуваннями Києва, що помер в обіймах мами в сховищі Харкова, відправлений двадцятирічним на фронт, помилуй нас».

На медалі, виготовленій у Монетному дворі Ватикану, зображено 3 покоління українських жінок, Vatican News

Глава Монетного двору Мауро Олів’єрі, який виступив ініціатором виготовлення медалі, пояснив:

три жіночі постаті на реверсі представляють три покоління: молода мама на першому плані, поряд з якою її поважна віком матір із валізкою, і дочка, що тримає в руках плюшевого ведмедика;

ці жінки виходять з руїн, бабуся тримає валізу, в якій, мабуть, зібрала все те, що змогла забрати з набутого за 80 — 90 років життя. Дівчинка тримає в руці лише м’яку іграшку — те, що їй, напевно, найдорожче, теплий спогад. Мама дитини тримає її за руку та йде прямо;

постать жінки випромінює велику гідність, вона виходить із ситуації знищення та прямує до нас, спонукаючи до відповідальності, яку ми як окремі особи і як країни маємо перед цими людьми, і насамперед перед людьми, які найбільше страждають від воєн.

Відомо, що попередньо випустили 3 тисячі примірників, проте наклад збільшать до 5 тисяч. За словами Мауро Олів’єрі — якщо буде попит, медалі виготовлятимуть надалі. Десятки замовлень йдуть саме з України. Та глава Монетного двору пояснив, що наразі пошта Ватикану не може відправляти в нашу державу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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