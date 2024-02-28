Молдова ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців — Finance.ua

Молдова ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців Сьогодні 16:46

У середу, 28 лютого, Молдова вирішила продовжити дію тимчасового захисту на території країни для українців ще на рік

Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.

«Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року», — йдеться у заяві.

Зазначається, що захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.

Ті, хто користується тимчасовим захистом у Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою працевлаштування, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі національного агентства із зайнятості, в радіусі якого вони проживають.

В уряді додали, що наразі на території Молдови перебувають понад 116 тисяч переміщених осіб з України. Майже 39 тисяч із них пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч уже отримали документи, що засвідчують особу.

Напередодні уряд Словаччини також погодив постанову про продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які через війну переїхали до країни.

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