Молдова ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців — Finance.ua
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Молдова ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців

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У середу, 28 лютого, Молдова вирішила продовжити дію тимчасового захисту на території країни для українців ще на рік
Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.
«Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року», — йдеться у заяві.
Зазначається, що захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.
Ті, хто користується тимчасовим захистом у Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою працевлаштування, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі національного агентства із зайнятості, в радіусі якого вони проживають.
В уряді додали, що наразі на території Молдови перебувають понад 116 тисяч переміщених осіб з України. Майже 39 тисяч із них пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч уже отримали документи, що засвідчують особу.
Напередодні уряд Словаччини також погодив постанову про продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які через війну переїхали до країни.
За матеріалами:
Espreso.tv
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