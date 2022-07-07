Молдова отримає 150 мільйонів євро макрофіну від ЄС — Finance.ua

Молдова отримає 150 мільйонів євро макрофіну від ЄС Вчора 18:33

Молдова отримає від ЄС макрофінансову допомогу у розмірі 150 млн євро.

Як повідомляє Newsmaker , відповідний меморандум 7 липня ратифікував парламент Молдови, пише «Європейська правда».

Допомога надається для покриття бюджетних витрат і має сприяти просуванню змін в енергетиці, юстиції, боротьбі з корупцією, бізнес-кліматі.

Кошти будуть надаватися трьома траншами по 50 млн євро протягом 2022-2024 років. 30 млн євро надають у вигляді грантів і 120 млн — як позику.

У Брюсселі прийняли рішення запропонувати Молдові цю допомогу ще у квітні 2022 року. Меморандум про взаєморозуміння між Молдовою та ЄС підписали у Брюсселі 22 червня.

Нагадаємо, 7 липня Європарламент схвалив перший транш макрофіну у розмірі 1 млрд євро із нових 9 млрд, які ЄС готовий надати Україні.

Економічна Правда За матеріалами:

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