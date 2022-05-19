«Мої фінанси під час війни»: про що говорили учасники конференції першого дня — Finance.ua

«Мої фінанси під час війни»: про що говорили учасники конференції першого дня

Вчора 15:20 — Особисті фінанси

Купити запис конференції можна за посиланням. Днями українці стали участниками унікальної всеукраїнської конференції «Мої фінанси під час війни: захист та контрнаступ — особистий план Маршалла».

Конференція тривала два дні та була тематично розділена. Перший день отримав символічну назву «Захист особистих фінансів», оскільки був присвячений гострим соціальним темам, що болять усім українцям як на території України, так і поза її межами.

Конференцію відкрив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко з інформації про соціальну підтримку українців під час війни. За словами Віталія, усі внутрішньопереміщені особи, які зареєструвалися та подали відповідну заяву, отримають допомогу найближчим часом. На сьогодні уряд вже підтримав таких осіб на 6 млрд гривень. Вже у червні українські пенсіонери побачать окрім суми пенсії додаткову допомогу у розмірі до 4 000 грн.

Щодо фінансової підтримки наших захисників, то заступник міністра пообіцяв усім ветеранам війни разову допомогу сумою, аналогічною виплатам 2021 року. Діючі військовослужбовці протягом травня-червня (крайній строк, — до кінця літа) отримають через роботодавців державні дотації на свої спецрахунки.

Незважаючи на війну, в Україні діють усі програми державної допомоги, а також матеріальна підтримка від міжнародних організацій. Кожна людина, яка переживає складні життєві обставини, має можливість отримати соціальну підтримку, звернувшись до ЦНАПу або місцевого органу соцзахисту.

Українці, що знайшли захист сусідніх країн, можуть розраховувати на отримання усіх видів соцдопомоги, що була до війни.

Про сьогоднішній ринок праці в Україні з інформативною аналітикою попиту і пропозиції, із зазначенням заробітної плати розповіла Chief Editor в robota.ua Юлія Далібук. А керівник відділу аналітики robota.ua Іван Ромашов розповів про роботу для українців, що пропонують країни ЄС, з аналізом та співвідношенням зарплати по галузях.

Чи можна вважати законним повідомлення про звільнення через месенджери? Чи правочинним є звільнення за прогул тих, хто евакуювався? Про це та трудові відносини між роботодавцем і найманим працівником в умовах війни розповіла Надія Шуляк керуючий — партнер Адвокатського об’єднання «Краун», керівник практики цивільного, сімейного та трудового права.

Як обрати професію, актуальну як сьогодні, так і завтра? Своє бачення функціонування ринку праці після війни та поради щодо подальшого професійного розвитку, а також визначення абітурієнтам із трудовим майбутнім дав Андрій Длігач — д.е.н., професор, Генеральний директор групи компаній Advanter Group. У своїй презентації він представив 100 професій майбутнього, що будуть на часі.

Андрій Длігач

«Люди програли у конкуренції продуктивності штучному інтелекту», — заявив Андрій. Тому треба змінити підхід до роботи від виконавця до креатора. Працівником майбутнього він бачить людину з різними компетенціями, що гнучка своїм розумом, вміє працювати як мозком, так і руками. Розподілу на сині та білі комірці вже не буде. Нас чекає жорстка конкуренція зі спеціалістами з інших країн та штучним інтелектом. Тому Андрій дав українцям поради стосовно підвищення своєї профцінності:

розвивати адаптивний інтелект, — це ключ до опанування будь-якої професії для самореалізації;

формувати різні моделі мислення через комунікації, співдії і співтворення.

5 кроків до працевлаштування у країнах Європи надала кар’єрний консультант Уляна Ходорівська, яка провела повний моніторинг пропозицій роботи деяких європейських країн з практичними підказками для працівників усіх галузей. Зокрема, українським медикам Уляна порадила країну, що створила чудові умови для працевлаштування за спрощеною процедурою підтвердження своєї медпрактики.

Уляна Ходорівська

Як не потрапити у тенети шахраїв під час працевлаштування за кордоном розповіла Ірина Мацапура, Керуючий партнер K.A.C. Group. Ірина розкрила юридичні аспекти укладання трудових угод та як уникнути подвійного оподаткування під час праці за кордоном.

Тимофій Милованов — президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу Президента України розпочав свою доповідь з філософського питання чи етичною є відмова від фінансової підтримки ЗСУ та дотримання своїх зобов’язань перед найманими працівниками?

Тимофій Милованов

Етичною поведінкою бізнесу є ефективна підтримка економіки нашої держави через регулярні виплати працівникам для систематичного наповнення податками держбюджету. Інвестиції бізнесу у свій бренд, етичність у реалії війни є цінним фундаментом гарного іміджу та великого капіталу після війни. Уся неетична поведінка сьогоднішнього бізнесу стане білетом до загибелі після нашої перемоги. Етичним є повне співпадіння обіцянок і зробленого. «Після війни увесь бізнес буде поділений на той, що робив все для нашої перемоги, та той, що врятував себе від війни. А ще зараз є такий бізнес, який заробляє на війні», — заявив Тимофій.

У ході конференції Дмитро Трут — Керівник практики White Collar-Crime, PwC Legal в Україні розкрив тему компенсації збитків, завданих воєнними діями. Надав практичні поради як їх оцінити, зафіксувати та куди звертатися для цього.

Якщо Вас не полишають кредитори, то Альона Євтушенко — юрист, лідер направлення «Банки та Фінанси» SBH Law Offices, надала успішний кейс реструктуризації кредитної заборгованості та поради як взаємодіяти з банками та МФО у часи війни.

Для українців, що бачать себе у комерційній сфері Олександр Ружицький — партнер EverLegal, розказав про відкриття бізнесу для малих підприємців у найближчих країнах-сусідках.

Та що пропонують українцям закордонні банки, про міжнародні перекази повідав Вадим Романюк — Керівник практики Банківського та фінансового права, Адвокатське об’єднання PwC Legal в Україні.

Безліч дієвих порад та лайфхаків прозвучало під час ефіру першого дня конференції. Якщо ви не встигли взяти участь в онлайн конференції в реальному часі, ви маєте можливість прослухати конференцію на рівних умовах з іншими слухачами. Для цього вам необхідно перейти за посиланням.

«Такий корисний контент за такі смішні гроші», — написав один зі слухачів конференції. Запрошуємо й Вас стати більш обізнаними та фінансово захищеними у ці нелегкі для усіх нас часи.

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