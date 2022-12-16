Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну — Finance.ua
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Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну

Казна та Політика
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Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну
Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну
Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Основні напрямки реалізації цієї програми — торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.
Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", — заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, Рада директорів IFC також схвалила два окремі проєкти для приватного сектору:
  • для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні;
  • для страхування військових ризиків (через MIGA) для «Райфайзен банку».
"Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни — це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО.
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Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше 6 млрд доларів", — зазначила Свириденко.

Довідка Finance.ua:

  • міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку;
  • одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами;
  • Україна є членом IFC з 1993 року. У вересні 2022 року IFC виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.
За матеріалами:
Finance.ua
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