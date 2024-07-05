Місто у Швейцарії виділить понад 100 мільйонів доларів криптовалютним стартапам — Finance.ua

Місто у Швейцарії виділить понад 100 мільйонів доларів криптовалютним стартапам Сьогодні 03:39 — Криптовалюта

Місто у Швейцарії виділить понад 100 мільйонів доларів криптовалютним стартапам

Місцева влада впевнена, що це дозволить залучити інвестиції до міста. Цей проєкт — це частина ініціативи міста щодо інтеграції Bitcoin у його фінансову інфраструктуру та використання блокчейну у бізнес-проєктах.

Про це повідомляє Сryptonewsland.

При цьому загальна сума у фонді для стартапів становить понад 100 мільйонів швейцарських франків (110,5 мільйона доларів). Компанії отримають допомогу у питаннях, які пов’язані з інтеграцією платежів у Bitcoin та токенах LVGA від інвестиційного фонду 3M CHF.

Також фонд планує понад 500 грантів студентам коледжів. Головна ціль — допомогти їм підготуватися до старту кар’єри у галузі блокчейн-технологій.

Нагадаємо, що влада Лугано у 2022 році легалізувала платежі до ВТС, USDT та LVGA. Тож на сьогодні ці криптовалюти приймають у понад 150 торгових точках та на підприємствах.

Телеканал 24 За матеріалами:

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