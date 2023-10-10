Місія МВФ щодо 2-го перегляду програми EFF для України відбудеться в 1-й половині листопада — Пишний Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Місія МВФ щодо 2-го перегляду програми EFF для України відбудеться в 1-й половині листопада — Пишний

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) запланована на першу половину листопада, повідомив в інтерв'ю «Форбс Україна» глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

«Потім, орієнтовно через місяць, — борд (рада директорів) МВФ. Доступ до фінансування — відразу після позитивного рішення. Якщо все відбудеться так, як ми плануємо, Україна отримає цього року від МВФ сукупно $4,5 млрд. Загалом програма передбачає 11 переглядів», — зазначив глава НБУ.

Пишний вважає, що Україна «не в ідеальній, але в досить непоганій формі» щодо виконання структурних маяків.

«Проблемні й потребують обговорення і питання податкових перевірок, і РЕР, і зміни до держбюджету поточного року для фінансування оборонних потреб на 317 млрд грн. І бюджет наступного року, і проблематика антикорупційного напряму», — додав голова НБУ.

Проте, він оптимістичний щодо вирішення питання фінмоніторингу PEP. «Я бачу політичну свободу вищого керівництва країни виконати цей структурний маяк. Щодо інших питань у мене велика надія, що парламент ухвалить потрібні рішення. Принаймні, з боку НБУ для цього зроблено все необхідне», — пояснив свою позицію Пишний.

Також голова Нацбанку наголосив, що вперше за довгий час у переліку проблемних питань України відсутній пункт про незалежність та інституційну спроможність НБУ.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей в інтерв'ю NV у понеділок зазначив , що для II перегляду програми EFF Україні необхідно ухвалити новий статут Оператора газотранспортної системи України, законодавчо розв’язати питання податкових перевірок бізнесу та фінмоніторингу PEP, щоб закон повністю відповідав настановам FATF і реалізував ризик-орієнтований підхід.

За його словами, серед необхідних завдань також розробити концептуальну записку за програмою пільгового кредитування «5−7-9», де має бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації.

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