Місія МВФ щодо 2-го перегляду програми EFF для України відбудеться в 1-й половині листопада — Пишний
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) запланована на першу половину листопада, повідомив в інтерв'ю «Форбс Україна» глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
«Потім, орієнтовно через місяць, — борд (рада директорів) МВФ. Доступ до фінансування — відразу після позитивного рішення. Якщо все відбудеться так, як ми плануємо, Україна отримає цього року від МВФ сукупно $4,5 млрд. Загалом програма передбачає 11 переглядів», — зазначив глава НБУ.
Пишний вважає, що Україна «не в ідеальній, але в досить непоганій формі» щодо виконання структурних маяків.
«Проблемні й потребують обговорення і питання податкових перевірок, і РЕР, і зміни до держбюджету поточного року для фінансування оборонних потреб на 317 млрд грн. І бюджет наступного року, і проблематика антикорупційного напряму», — додав голова НБУ.
Проте, він оптимістичний щодо вирішення питання фінмоніторингу PEP. «Я бачу політичну свободу вищого керівництва країни виконати цей структурний маяк. Щодо інших питань у мене велика надія, що парламент ухвалить потрібні рішення. Принаймні, з боку НБУ для цього зроблено все необхідне», — пояснив свою позицію Пишний.
Також голова Нацбанку наголосив, що вперше за довгий час у переліку проблемних питань України відсутній пункт про незалежність та інституційну спроможність НБУ.
Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей в інтерв'ю NV у понеділок зазначив, що для II перегляду програми EFF Україні необхідно ухвалити новий статут Оператора газотранспортної системи України, законодавчо розв’язати питання податкових перевірок бізнесу та фінмоніторингу PEP, щоб закон повністю відповідав настановам FATF і реалізував ризик-орієнтований підхід.
За його словами, серед необхідних завдань також розробити концептуальну записку за програмою пільгового кредитування «5−7-9», де має бути викладено бачення поліпшення її моніторингу та недопущення негативних наслідків для фінансового сектору внаслідок її реалізації.
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