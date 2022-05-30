Міноборони планує виплатити українським захисникам понад 64,5 мільярда — Finance.ua

Міноборони планує виплатити українським захисникам понад 64,5 мільярда

Вчора 12:21 — Казна та Політика

Міністерство оборони України в червні планує виплатити захисникам понад 64,5 мільярди.

Про це пише zn.ua.

У червні Міністерство оборони України готується виплатити військовослужбовцям, які захищають країну від російських окупантів, близько 64,5 мільярда гривень. Тобто суму, яка приблизно дорівнює виплатам за весь минулий рік.

Зокрема, виплати зможуть отримати військовослужбовці Збройних сил України (зокрема і ТрО), СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії України, Державної прикордонної служби України, управління держохорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту (військові прокурори Офісу Генерального прокурора, рядовий та начальницький склад Державної служби з надзвичайних ситуацій), працівники Служби судової охорони. А також начальницький склад управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейські.

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