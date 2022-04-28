Мінфін росії оцінив дефіцит бюджету на цей рік у 1,6 трильйона рублів — Finance.ua

Мінфін росії оцінив дефіцит бюджету на цей рік у 1,6 трильйона рублів

Вчора 19:44 — Світ

Мінфін росії оцінив дефіцит бюджету на цей рік у 1,6 трильйона рублів

Дефіцит бюджету росії у 2022 році становитиме щонайменше 1,6 трильйона рублів, його компенсуватимуть із Фонду національного добробуту (ФНБ).

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на міністра фінансів росії Антона Сілуанова.

«Всі прибутки, які ми зберемо, підуть на витрати. Чи вистачить цих грошей на витрати? В умовах наданих відстрочок по страхових внесках — не вистачить. Чим заміщувати ці доходи, які випадають, у державних позабюджетних фондів? Фінансами федерального бюджету. Де взяти гроші федеральному бюджету? У Фонді національного добробуту», — пояснив Сілуанов.

За його словами, спочатку «логіка була, що доходи дорівнюють витратам, зараз вона скоригована». Сілуанов також не виключив падіння видобутку нафти у росії на 17% у 2022 році.

За словами міністра, підсумковий розмір дефіциту бюджету «залежатиме від заходів антикризового реагування уряду» та заходів підтримки, які ще можуть знадобитися російській економіці. Сілуанов висловив сподівання, що основних заходів вже вжито.

На початку квітня, після початку війни в Україні, прем’єр-міністр рф Михайло Мішустін оптимістично заявляв, що у 2022 році виконання бюджету росії очікується з нульовим профіцитом.

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