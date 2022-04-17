Мінфін допускає, що втрата ВВП через війну рф проти України може становити до 50% — Finance.ua
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Мінфін допускає, що втрата ВВП через війну рф проти України може становити до 50%

Вчора 09:39Казна та Політика
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Внаслідок повномасштабного вторгнення росії, втрати України можуть досягти до 50% валового внутрішнього продукту. Проте все залежатиме від подальших сценаріїв.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
«Від 30 до 50% може бути втрачено ВВП, але знову ж таки, тут питання що зарано такі оцінки робити. Все залежить від перебігу війни, і як це буде далі впливати на економічну активність бізнесу і громадян», — розповів Марченко.
Він виділив два сценарії розвитку подій.
«Якщо бізнес зможе швидко адаптуватись, якщо війна завершиться швидко перемогою — це один сценарій. Якщо буде продовжуватись — це інший сценарій. Тому бажано звичайно в цих оцінках виходити з оптимістичного сценарію», — заявив міністр фінансів.

Довідка Fiance.ua:

  • раніше повідомлялося, що Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%, а за підсумками року падіння може досягти 40%;
  • також Марченко повідомляв, що Міністерство фінансів прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України з 2,7 млрд дол. у березні, до 5-7 млрд дол. щомісячно до кінця весни.
За матеріалами: УНН
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