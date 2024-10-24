Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків

Енергетика
19
Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків
Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків
Міністерство енергетики України та Європейська Комісія обговорили виконання Дорожньої карти з інтеграції ринків електроенергії, схвалили Дорожню карту щодо розвитку відновлюваних газів та розглянули подальші кроки у напрямку реформування ринку газу.
Про це йшлося під час засідання Робочої групи високого рівня Україна-ЄС з питань реформування енергетичних ринків, що відбулось 23 жовтня.
«Я радий, що кількість наших зустрічей зростає, і це логічно, зважаючи на розвиток інтеграційних відносин між Україною та ЄС. Важливо і те, що робота нашої групи високого рівня починає виходити за рамки сектору електроенергетики. Ми очікуємо, що спільний моніторинг сприятиме успішному об’єднанню ринків України та ЄС, — сказав заступник Міністра енергетики Роман Андарак.
З свого боку заступниця Генерального директора Генерального директорату з енергетики Європейської Комісії Мехтільд Версдорфер відзначила, що Україна вже досягла значного прогресу в реалізації європейського законодавства у сфері енергетики.
Окремо учасники зустрічі обговорили процес підготовки законопроєкту про імплементацію Інтеграційного пакету у сфері електроенергії, що є необхідним кроком для подальшого об’єднання українського та європейського ринків «на добу вперед» та внутрішньодобового ринку, а також приєднання до спільних платформ ЄС щодо надання послуг з балансування.
Сторони схвалили Дорожню карту з виконання Меморандуму щодо стратегічного партнерства у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів. «В Україні вже працюють перші виробники біометану, які планують розпочати його експорт до Європейського Союзу. На цьому етапі нам важливо оперативно долучитися до Єдиної бази даних ЄС по відношенню до газоподібних біопалив як повноцінного учасника Європейського ринку біометану», — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник, запропонувавши провести додаткову технічну нараду з Єврокомісією.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.