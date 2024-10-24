Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків — Finance.ua

Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків Сьогодні 16:44 — Енергетика

Міненерго та Єврокомісія узгодили подальші плани щодо інтеграції енергетичних ринків

Міністерство енергетики України та Європейська Комісія обговорили виконання Дорожньої карти з інтеграції ринків електроенергії, схвалили Дорожню карту щодо розвитку відновлюваних газів та розглянули подальші кроки у напрямку реформування ринку газу.

Про це йшлося під час засідання Робочої групи високого рівня Україна-ЄС з питань реформування енергетичних ринків, що відбулось 23 жовтня.

«Я радий, що кількість наших зустрічей зростає, і це логічно, зважаючи на розвиток інтеграційних відносин між Україною та ЄС. Важливо і те, що робота нашої групи високого рівня починає виходити за рамки сектору електроенергетики. Ми очікуємо, що спільний моніторинг сприятиме успішному об’єднанню ринків України та ЄС, — сказав заступник Міністра енергетики Роман Андарак.

З свого боку заступниця Генерального директора Генерального директорату з енергетики Європейської Комісії Мехтільд Версдорфер відзначила, що Україна вже досягла значного прогресу в реалізації європейського законодавства у сфері енергетики.

Окремо учасники зустрічі обговорили процес підготовки законопроєкту про імплементацію Інтеграційного пакету у сфері електроенергії, що є необхідним кроком для подальшого об’єднання українського та європейського ринків «на добу вперед» та внутрішньодобового ринку, а також приєднання до спільних платформ ЄС щодо надання послуг з балансування.

Сторони схвалили Дорожню карту з виконання Меморандуму щодо стратегічного партнерства у сферах біометану, водню та інших синтетичних газів. «В Україні вже працюють перші виробники біометану, які планують розпочати його експорт до Європейського Союзу. На цьому етапі нам важливо оперативно долучитися до Єдиної бази даних ЄС по відношенню до газоподібних біопалив як повноцінного учасника Європейського ринку біометану», — сказав заступник Міністра енергетики Микола Колісник, запропонувавши провести додаткову технічну нараду з Єврокомісією.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.