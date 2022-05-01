Мінекономіки представило план економічного відновлення України — Finance.ua
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Мінекономіки представило план економічного відновлення України

Вчора 09:30Казна та Політика
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Міністерство економіки представило «дорожню карту» економічного відновлення України.
Про це йдеться у повідомленні міністерства.
«Післявоєнне відновлення України буде одним із наймасштабніших проєктів з часів усім відомого „плану Маршалла“. Його реалізація стане справою всього цивілізованого світу, адже ми сьогодні боремося не лише за себе, а й за глобальну безпеку», — заявила перший віцепрем’єрміністр — міністр міністр економіки Юлія Свириденко.
Міністр економіки назвала принципи, покладені в основу плану відновлення.
— Повний доступ до ринків ЄС та «Великої сімки», що допоможе виробникам інтегруватися у світові торгові ланцюжки та збільшити експорт. Велика Британія та країни Євросоюзу вже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари, при цьому уряд очікує аналогічних дій з боку урядів США, Японії, Канади.
— Набуття статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС, кандидатство надасть Україні доступ до структурних фондів Європейського Союзу, що буде істотною підтримкою.
— Побудова економіки за принципами дерегуляції та лібералізації, при цьому за більшістю ліцензій та дозволів вже прийнято декларативний принцип для бізнесу.
— Налаштування логістичних маршрутів у західному напрямку. Зокрема, уряд працює над розширенням їхньої пропускної спроможності і вже є перші результати — між Україною та Польщею підписано відповідний меморандум.
— Перехід від експорту сировини до переробки у галузях, що дають найбільшу експортну виручку, зокрема у сільському господарстві та металургії, завдяки переробці можна буде досягти її значного зростання.
— Розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема йдеться не лише про закупівлю зброї, а й про виробництво, у тому числі за рахунок трансферу військових технологій.
Це дасть можливість налагодити виробництво максимально швидко у великому асортименті — від стрілецької зброї до засобів протиповітряної оборони, при цьому military-tech буде драйвером розвитку для цивільних секторів економіки.
— Самодостатність енергетики досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики, при цьому за 3-5 років цілком реально отримати енергетичну самостійність.
— Кліматична модернізація, при цьому створення нових об’єктів у різних галузях промисловості має враховувати принципи «зеленої економіки».
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— Локалізація не менше 60%, при цьому в оновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники, що дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.
«Для втілення масштабних проєктів нам потрібно розвивати партнерство з країнами „Великої сімки“ та ЄС у режимі трансферу технологій та доступу до фінансових ресурсів. Одним із ключових підходів може стати надання державами гарантій своїм компаніям для інвестування в Україну», — додала Свириденко.
Також, згідно з повідомленням, важливою умовою є максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури України за 24 місяці.
«Переважна більшість українців, які виїхали за кордон, хочуть повернутися додому. І уряд працює над тим, щоб створити для цього умови», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Українські Новини
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