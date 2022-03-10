Мінцифра запустила чатбот «єВорог»: як ним користуватися — Finance.ua

Мінцифра запустила чатбот «єВорог»: як ним користуватися

Команда Мінцифри створила чатбот у Telegram, за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

Про це повідомили у Мінцифри.

Головна відмінність від інших ботів — авторизація через застосунок «Дія». Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.

Дані будуть перевіряти та надсилати до ЗСУ: українська армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його.

Бот доступний за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot

Як користуватися ботом:

спершу треба натиснути «Авторизуватися» та підтвердити особу через застосунок «Дія». Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та для того, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео;

вибрати, що саме ви бачили — техніку чи окупантів;

надіслати фото- чи відеопідтвердження;

обрати область та вказати геолокацію, де помітили ворога;

описати подробиці того, що побачили.

«Усі дані щодо ворога будуть передані до ЗСУ. Допоможіть нашій армії — повідомляйте адресу пересування військової техніки та військ окупантів. Вони допоможуть Штабу Збройних Сил України швидко дати гідну відсіч супротивнику», — зазначають у міністерстві.

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