Мінцифра запустила чатбот «єВорог»: як ним користуватися — Finance.ua

спершу треба натиснути «Авторизуватися» та підтвердити особу через застосунок «Дія». Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та для того, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео;
вибрати, що саме ви бачили — техніку чи окупантів;
надіслати фото- чи відеопідтвердження;
обрати область та вказати геолокацію, де помітили ворога;
описати подробиці того, що побачили.
«Усі дані щодо ворога будуть передані до ЗСУ. Допоможіть нашій армії — повідомляйте адресу пересування військової техніки та військ окупантів. Вони допоможуть Штабу Збройних Сил України швидко дати гідну відсіч супротивнику», — зазначають у міністерстві.