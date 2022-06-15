Мінагрополітики прогнозує зниження врожаю зернових на 39% — Finance.ua

Мінагрополітики прогнозує зниження врожаю зернових на 39%

Мінагрополітики прогнозує зниження врожаю зернових на 39%

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує зниження врожаю зернових та олійних на 38,7%, або на 41 млн тонн до 65 млн тонн у 2022 році порівняно з 2021 роком.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

«Посівна кампанія в Україні завершена на 99%. За прогнозами, в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими сільськогосподарськими культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, у тому числі передбачається потенційний експорт в обсязі близько 30 млн тонн», — сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Цього року, за словами Висоцького, відбулася певна реструктуризація змін з точки зору пріоритетності культур, на це вплинуло кілька факторів: собівартість витрат на гектар, можливість реалізації для внутрішніх потреб та врожайність продукції з гектара землі та її вартість за тонну.

«Останній пункт важливий з урахуванням ускладненої експортної логістики: аграрії надавали перевагу тим культурам, які дають більшу вартість з однієї тонни, насамперед йдеться про олійні. Найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої. Так, якщо в 2021 році ярої пшениці було посіяно 42 тис. га, то цього року — майже 200 тис. га. По-перше, пшениця важлива для продовольчої безпеки, по-друге, вона менш вимоглива культура з точки зору інтенсивності, матеріальних ресурсів», — сказав він.

При цьому, за словами Висоцького, площа посівів сої хоч і залишилася на рівні попереднього року — близько 1250 га (торік — 1300 га), але у структурі посівів її обсяги збільшились, оскільки загалом скоротилися посівні площі.

«Площі посівів під соняшник скоротилися порівняно з минулим роком, але несуттєво і зберегли високий показник у 4,7 млн га. Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року 4,6 млн проти 5,5 млн га минулого року, що насамперед пов’язано з тим, що кукурудза дає більшу врожайність та складніша у логістиці», — сказав він.

Висоцький запевнив, що така структура посівних площ гарантує внутрішню продовольчу безпеку України.

За його словами, міністерство очікує близько 48-50 млн тонн зернових та зернобобових: кукурудзи — 24 млн тонн, пшениці — 18 — 20 млн тонн, ячменю — близько 5 млн тонн, а також інших культур.

При цьому врожай олійних має бути на рівні щонайменше 15 млн тонн.

Так, очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5–2,8 млн тонн сої та близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.

«У нас буде до 20 млн тонн перехідних залишків із попереднього врожаю та потенційно мінімум додатково 30 млн тонн до експорту з нового. Щоб впоратися з такими обсягами, потрібно експортувати мінімум 4 млн тонн на місяць», — наголосив Висоцький.

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