Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі — Finance.ua
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Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі

Кримінал
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Міністерство юстиції заблокувало рахунки ДТЕК Донецькі електромережі через заборгованість перед ДП «Енергоринок» у період 2014-2016.
Про це повідомили в компанії.
«Через блокування рахунків Мін’юстом ДТЕК Донецькі електромережі не зможе проводити ремонти мереж після обстрілів, купувати критично необхідні для цього матеріали», — зазначили в компанії.
Нагадуємо, за даними ДП «Енергоринок», на кінець 2020 року дебіторська заборгованість перед ним за електроенергію становила 29,6 млрд грн, з якої заборгованість контрагентів, що вели діяльність на окупованих росією територіях України (частина Донецької і Луганської областей та в Криму) — 26,38 млрд грн.
Йдеться про борги ДП «Регіональні електричні мережі», ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», ВАТ «Луганськобленерго», АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля«,ПАТ «ДТЕК Крименерго», ПрАТ «СКЕК».
За матеріалами:
Економічна Правда
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