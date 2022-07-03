Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі — Finance.ua

Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі Вчора 20:32 — Кримінал

Міністерство юстиції заблокувало рахунки ДТЕК Донецькі електромережі через заборгованість перед ДП «Енергоринок» у період 2014-2016.

Про це повідомили в компанії.

«Через блокування рахунків Мін’юстом ДТЕК Донецькі електромережі не зможе проводити ремонти мереж після обстрілів, купувати критично необхідні для цього матеріали», — зазначили в компанії.

Нагадуємо, за даними ДП «Енергоринок», на кінець 2020 року дебіторська заборгованість перед ним за електроенергію становила 29,6 млрд грн, з якої заборгованість контрагентів, що вели діяльність на окупованих росією територіях України (частина Донецької і Луганської областей та в Криму) — 26,38 млрд грн.

Йдеться про борги ДП «Регіональні електричні мережі», ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», ВАТ «Луганськобленерго», АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля«,ПАТ «ДТЕК Крименерго», ПрАТ «СКЕК».

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