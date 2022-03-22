Мільярд доларів на "Мрію". Скільки коштуватиме побудова літака — Finance.ua

Мільярд доларів на "Мрію". Скільки коштуватиме побудова літака

Вчора 11:32 — Казна та Політика

Мільярд доларів на "Мрію". Скільки коштуватиме побудова літака

В державному підприємстві «Антонов» підрахували, скільки буде коштувати добудувати легендарний АН-225 «Мрія», який є копією того літака, що знищили російські окупанти під Гостомелем. За попередніми даними, будівництво обійдеться в 1 млрд доларів.

Про це повідомила речниця ДП «Антонов» Лариса Дроздова в ефірі телемарафону.

«Були зроблені підрахунки. Десь від 700 млн доларів до 1 млрд треба буде, щоб добудувати ту „Мрію“, яка є», — зазначила речниця.

Нагадаємо, один з найбільших і потужних літаків у світі АН-225 «Мрія» був знищений російськими військовими 27 лютого. Це сталося на аеродромі «Антонов» в місті Гостомель, що неподалік від Києва.

В Укроборонпромі повідомляли, що на будівництво нового літака потрібно щонайменше 3 млрд доларів і понад 5 років.

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