Міграційна служба проставлятиме апостилі на документах — Finance.ua
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Міграційна служба проставлятиме апостилі на документах

Казна та Політика
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У ДМС запроваджено адміністративну послугу з проставлення апостиля на офіційних документах. Так, зокрема можна проставити апостиль на документі, що був виданий ДМС, її терорганами та терпідрозділами.
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на МВС.
Для отримання нової послуги необхідно надати такі документи:
— заяву від особи, яка подає документи;
— оригінал документа, на якому проставляється апостиль;
— документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
У ДМС звернули увагу, апостиль не проставляється на оригіналах:
— документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
— документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус;
— інших посвідченнях, що оформлюються відповідно до законодавства України.
Апостиль проставляється лише на копіях / фотокопіях таких документів.
Апостиль також не проставляється на нормативно-правових актах, роз’ясненнях та правових висновках щодо їх застосування, документах, що мають характер листування.
Заява та документи для апостилювання надсилаються поштою за адресою: вул. Володимирська, 9, м. Київ, 1 001.
У разі подання документів представником фізичної особи надаються документи, що підтверджують його повноваження.
Послуга платна і становить три неоподаткованих мінімуми доходів громадян (зараз це становить 51 грн). А термін розгляду документів становить до 10 робочих днів з дня отримання ДМС заяви та документів, необхідних для проставлення апостиля.
За матеріалами:
Finance.ua
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