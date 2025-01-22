MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото) — Finance.ua

MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото) 22.01.2025, 00:01 — Технології&Авто

MG представила бюджетного конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)

У рамках заходу Bharat Mobility Global Expo, що наразі проходить в Індії, компанія MG представила рамний позашляховик під назвою Majestor. Новинка вийде на ринок Індії найближчим часом, де конкуруватиме з Toyota Fortuner та Land Cruiser Prado, Ford Everest, а також Jeep Meridian та Nissan X-Trail.

MG Majestor по суті є перелицьованим позашляховиком Maxus D90, який випускається китайським концерном SAIC, і займе місце флагмана в індійській лінійці марки. Він отримав такий же кузов з агресивним рубаним дизайном, масивною решіткою радіатора, двоповерховими фарами, а також задніми ліхтарями, виконаними у формі єдиного блоку. Також в авто виражені крила та колісні арки, а на кормі увагу привертає два патрубки вихлопної системи на захисній пластині, яка ще є дифузором.

Majestor сягає завдовжки 5046 мм при колісній базі 2950 мм. Ширина та висота позашляховика становить 2016 та 1876 мм відповідно. Салон моделі просторий, комфортний і майже повністю повторює D90. У його оснащення входить 12,3-дюймова цифрова панель приладів і мультимедійна система з таким же за розміром екраном. Сидіння мають електрорегулювання, підігрів та вентиляцію. Є тризонний клімат-контроль, аудіосистема з 12 динаміками, люк на даху та ADAS 2-го рівня.

MG не розкрила подробиці про моторну гамму моделі. За даними інсайдерів, новий Majestor запропонують із 2,0-літровим чотирициліндровим бітурбованим дизельним двигуном потужністю 215 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Він працює у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач та системою заднього або повного приводу.

MG Majestor вийде на ринок Індії наприкінці 2025 року за ціною від 40 млн рупій (близько 46 тисяч доларів).

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